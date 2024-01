ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Hugo Boss auf 78 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HUGO BOSS vor Jahreszahlen von 80 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Erwartung einer schwächeren Umsatz- und Margenentwicklung des Modekonzerns habe er seine Gewinnprognosen für 2024 und 2025 etwas reduziert, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrutsch sieht der Experte aber weiterhin ausreichend Kurspotenzial für eine positive Empfehlung./edh/mis

