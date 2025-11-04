HUGO BOSS Aktie
|38,09EUR
|0,06EUR
|0,16%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei schwierig gewesen, schrieb Jörg Philipp Frey am Dienstag. Gewinnseitig habe der Modekonzern die Erwartungen allerdings erfüllt./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Buy
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
67,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38,18 €
|
Abst. Kursziel*:
75,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
38,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,90%
|
Analyst Name::
Jörg Philipp Frey
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HUGO BOSS AGmehr Nachrichten
|
10:13
|ROUNDUP: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen (dpa-AFX)
|
09:54
|Hugo-Boss-CFO: Versuchen, Zollbelastung "gut zu managen" (Dow Jones)
|
08:48
|AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss vorbörslich schwach - Umsatz enttäuscht (dpa-AFX)
|
08:07
|Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen (dpa-AFX)
|
03.11.25
|Ausblick: HUGO BOSS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
31.10.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
31.10.25