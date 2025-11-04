HUGO BOSS Aktie

38,25EUR 0,22EUR 0,58%
HUGO BOSS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

04.11.2025 08:31:36

HUGO BOSS Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsätze des Modekonzerns seien etwas mau gewesen, die Kostenkontrolle bleibe aber gut, schrieb Manjari Dhar am Dienstag. Der Ausblick liege etwa auf Höhe der Markterwartungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Outperform
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
37,37 € 		Abst. Kursziel*:
20,42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
38,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
Analyst Name::
Manjari Dhar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

