NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Umsätze des Modekonzerns seien etwas mau gewesen, die Kostenkontrolle bleibe aber gut, schrieb Manjari Dhar am Dienstag. Der Ausblick liege etwa auf Höhe der Markterwartungen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:07 / EST



