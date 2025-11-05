HUGO BOSS Aktie
|37,03EUR
|0,10EUR
|0,27%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
05.11.2025 11:12:06
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hugo Boss von 40,80 auf 38,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zunehmende Unsicherheit hinsichtlich 2026 dürfte die Anlegerstimmung trüben, schrieb Robert Krankowski am Mittwoch im Nachgang erwartungsgemäß schwacher Quartalszahlen vom Vortag./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,70 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
37,08 €
|
Abst. Kursziel*:
4,37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
37,03 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,51%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HUGO BOSS AGmehr Analysen
|11:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:11
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|HUGO BOSS AG
|36,98
|0,14%
