MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HUGO BOSS-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem HUGO BOSS-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das HUGO BOSS-Papier letztlich bei 48,80 EUR. Bei einem HUGO BOSS-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 204,918 HUGO BOSS-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2025 7 633,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,25 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,67 Prozent verringert.
Alle HUGO BOSS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
