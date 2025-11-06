HUGO BOSS Aktie

36,82EUR -0,44EUR -1,18%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

06.11.2025 10:22:33

HUGO BOSS Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge habe das operative Ergebnis gestützt, denn die Umsätze seien schwach, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung zu den Quartalszahlen der Metzinger. Im Fokus stehe allerdings das Strategieupdate./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
37,08 € 		Abst. Kursziel*:
13,27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,07%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

