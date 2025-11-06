HUGO BOSS Aktie
|36,82EUR
|-0,44EUR
|-1,18%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hugo Boss von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Marge habe das operative Ergebnis gestützt, denn die Umsätze seien schwach, schrieb Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung zu den Quartalszahlen der Metzinger. Im Fokus stehe allerdings das Strategieupdate./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
37,08 €
|
Abst. Kursziel*:
13,27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,07%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
