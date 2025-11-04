HUGO BOSS Aktie
|36,90EUR
|-1,13EUR
|-2,97%
WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7
HUGO BOSS Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 40,80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen an den Modekonzern seien zuletzt ziemlich gering gewesen, sodass die Prognosesenkung nicht sonderlich überraschen dürfte, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Die neuen Ziele entsprächen weitgehend dem Konsens./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40,80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,40 €
|
Abst. Kursziel*:
12,09%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
