WKN DE: A1PHFF / ISIN: DE000A1PHFF7

04.11.2025 11:06:42

HUGO BOSS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen mit einem Kursziel von 40,80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen an den Modekonzern seien zuletzt ziemlich gering gewesen, sodass die Prognosesenkung nicht sonderlich überraschen dürfte, schrieb Robert Krankowski am Dienstag. Die neuen Ziele entsprächen weitgehend dem Konsens./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
40,80 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
36,40 € 		Abst. Kursziel*:
12,09%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,57%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:06 HUGO BOSS Neutral UBS AG
09:29 HUGO BOSS Buy Warburg Research
08:35 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
08:35 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 HUGO BOSS Outperform RBC Capital Markets
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

