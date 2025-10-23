SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
23.10.2025 09:12:38
ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP (SAP SE) mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Anstieg des Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten, habe am oberen Ende der Markterwartungen gelegen, schrieb Michael Briest am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. SAP-Chef Christian Klein habe zudem Besserung bei der Berechenbarkeit in den vergangenen Monaten signalisiert. Die Walldorfer stapelten zwar für das Cloud-Geschäft 2025 etwas tiefer, erwarteten bis 2027 dann aber eine Belebung./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 12:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SEmehr Nachrichten
|
09:12
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 300 Euro (dpa-AFX)
|
09:11
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 270 Euro (dpa-AFX)
|
07:59
|AKTIE IM FOKUS: SAP im Minus - Aber Aussicht auf Cloud-Belebung (dpa-AFX)
|
07:29
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 290 Euro (dpa-AFX)
|
22.10.25
|ROUNDUP: SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Unsicherheiten - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
22.10.25
|NACHBÖRSE/XDAX fast unverändert bei 24.154 Punkten - SAP fallen nach Zahlen (Dow Jones)
|
22.10.25
|SAP sieht Cloud-Wachstum 2025 am unteren Ende der Prognosespanne (Dow Jones)
|
22.10.25
|SAP vorsichtiger für Cloudgeschäft wegen Wirtschaftssorgen - Aktie verliert (dpa-AFX)
Analysen zu SAP SEmehr Analysen
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|07:41
|SAP Buy
|UBS AG
|07:21
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|06:26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:09
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|236,50
|-0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen in Rot - deutliche Verluste in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag ohne große Ausschläge. Der deutsche Leitindex bewegt sich auf grünem Terrain. Die Börsen in Fernost notieren am Donnerstag im Minus.