ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Meta auf 575 Dollar - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) nach Zahlen zum ersten Quartal von 610 auf 575 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stephen Ju kappte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen für den Social-Media-Konzern für das Jahr 2025 und 2026. Das Abwärtsrisiko scheine begrenzt, schrieb er./ck/zb

