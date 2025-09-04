Ceconomy St. Aktie

WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

04.09.2025 09:49:38

ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ceconomy auf 'Sell' - Ziel 4,60 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy (Ceconomy St) zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

