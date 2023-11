ANALYSE-FLASH: Warburg senkt Ziel für Wacker Neuson auf 20 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) von 25 auf 20 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das laufende Geschäftsjahr des Baumaschinenherstellers dürfte bei Umsatz und Gewinn (Ebit) mit Rekorden enden, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die künftige Entwicklung sei aber von verstärktem Wettbewerb geprägt. Das spiegele sich auch in der nicht gerade anspruchsvollen Bewertung der Aktie wider./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ

