Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|
30.10.2025 11:21:23
EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Wacker Neuson SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Wacker Neuson SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 13, 2025
Address: http://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Language: English
Date of disclosure: November 13, 2025
Address: http://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
30.10.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Germany
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
