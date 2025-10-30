EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wacker Neuson SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



30.10.2025 / 11:21 CET/CEST

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Ort:

Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.11.2025Ort: http://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.11.2025Ort: http://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971

