Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Telekom-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Die T-Aktie hält der Analyst für günstig bewertet und ist zuversichtlich, was das Unternehmenswachstum in Deutschland betrifft.

Aktieninformation im Fokus: Die Deutsche Telekom-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 15:36 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 26,52 EUR nach oben. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4 295 873 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 1,0 Prozent abwärts.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT



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