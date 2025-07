Analystenoptimismus: Jefferies erhöht Kursziel für Disney kräftig

• Jefferies erhöht Kursziel für Disney-Aktie• Parkgeschäft, Kreuzfahrten und Direct-to-Consumer-Geschäft als Treiber• Disney+ mit mehr Web-Traffic, neue Blockbuster sollen weiteres Wachstum sichern

Disney-Aktie im Fokus

Die Disney-Aktien haben sich innerhalb der letzten zwölf Monate bis Ende Juni an der NYSE um knapp ein Viertel verteuert. In der ersten Jahreshälfte beläuft sich das Plus auf 11,37 Prozent. Anfang April waren die Anteilsscheine zeitweise auf 80,10 US-Dollar abgerutscht, nachdem US-Präsident Donald Trump neue Importzölle gegen nahezu alle Handelspartner der Welt erlassen hat. Seither konnten sie sich jedoch wieder deutlich erholen. Zum Ende des ersten Halbjahres kosteten sie 124,01 US-Dollar - ein Plus von 54,82 Prozent gegenüber dem 52-Wochen-Tief von April (Stand: Schlusskurs vom 30.06.2025).

Jefferies hebt Kursziel an

Die Analysten von Jefferies haben am Montag ihre Einschätzung für Walt Disney von "Hold" auf "Buy" erhöht und gleichzeitig das Kursziel von 100 auf 144 US-Dollar angehoben. Dies entspricht einem erwarteten Kurspotenzial von rund 16 Prozent gegenüber dem Stand von Ende Juni von 124,01 US-Dollar. Die neue Bewertung basiert auf dem 20-fachen des von Jefferies geschätzten bereinigten Gewinns pro Aktie von 7,20 US-Dollar im Geschäftsjahr 2027, berichtet Investing.com.

Als zentrale Gründe für die optimistischere Einschätzung nennt Jefferies ein gestärktes Vertrauen in Disneys Gewinnwachstumsaussichten sowie eine verbesserte Positionierung in den wichtigsten Geschäftsbereichen. Nach Jahren stagnierender operativer Ergebnisse erwarten die Analysten laut Investing.com nun neue Impulse durch strukturelle Veränderungen. Dazu zählen höhere Margen im Direktvertrieb, bessere Entwicklungen in den Freizeitparks und Kreuzfahrten sowie ein attraktives Content- und Sportportfolio.

So hebt Jefferies hervor, dass sich die Sorge um eine mögliche Abkühlung des Parkgeschäfts ab der zweiten Hälfte 2025 verringert habe. Zudem sollen zwei neue Kreuzfahrtschiffe, die 2026 starten, jährlich über eine Milliarde US-Dollar an zusätzlichen Erlösen bringen. Auch das Direct-to-Consumer-Geschäft (DTC) soll sich nach Einschätzung von Jefferies von einem Verlustbringer zu einem wichtigen Beitrag entwickeln. Darüber hinaus zeigen aktuelle Daten einen Anstieg des Disney+-Web-Traffics um mehr als 40 Prozent im Jahresvergleich in den letzten drei Monaten. Neue Film- und Serienstarts wie "Zootopia 2", "Avatar 3" sowie das eigenständige ESPN-Streaming-Angebot sollen das Nutzerwachstum und die Werbeerträge weiter ankurbeln, berichtet Investing.com.

Analysten bullish

Auch insgesamt zeigen sich die Analysten zuversichtlich für die Disney-Aktie. Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 19 Wall-Street-Analysten 12-Monats-Kursziele für Walt Disney abgegeben. Von ihnen empfehlen 16 die Aktie zum Kauf, während 3 dazu raten, die Anteilsscheine zu halten, Verkaufsempfehlungen gibt es aktuell keine - das bedeutet insgesamt ein "Strong Buy"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 129,24 US-Dollar, die Höchstprognose bei 148,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 112,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einer Veränderung von 4,22 Prozent gegenüber dem Stand von Ende Juni von 124,01 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at