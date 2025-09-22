Andritz-Aktie in Rot: Modernisierung von Wasserkraftwerk in Slowenien

Der steirische Technologiekonzern Andritz hat den Zuschlag für die Modernisierung des slowenischen Wasserkraftwerks Formin erhalten.

Der Auftragswert liege im hohen zweistelligen Millionenbereich und sei im Ordereingang für das dritte Quartal 2025 enthalten, teilte das börsennotierte Unternehmen am Montag mit. Auftraggeber ist der landesweit größte Produzent erneuerbarer Energie, Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (DEM).

Das Kraftwerk an der Drau ist seit mehr als 45 Jahren in Betrieb und weist eine Gesamtleistung von 116 Megawatt (MW) aus, die nun auf 130 MW erhöht werden soll. Andritz liefert zwei neue Turbinen und Generatoren samt dazugehöriger elektromechanischer Ausrüstung. Der Auftrag umfasse die Konstruktion, Fertigung, Montage, Tests und Inbetriebnahme der modernisierten Maschinensätze einschließlich der zugehörigen Hilfssysteme.

Insgesamt tragen die Anlagen von DEM mit einer installierten Gesamtleistung von knapp 600 MW und einer jährlichen Stromproduktion von 2.800 GWh laut Andritz rund 25 Prozent zur Stromerzeugung Sloweniens bei. Das Projekt sei die erste große Zusammenarbeit zwischen DEM und dem Grazer Konzern.

Die Andritz-Aktie notiert in Wien zeitweise 0,25 Prozent tiefer bei 59,80 Euro.

