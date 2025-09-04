Andritz Aktie
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Anlagenbauers Andritz von 69,0 Euro auf 71,9 Euro leicht nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Daniel Lion gleichzeitig bestätigt. An der Wiener Börse notierten die Titel am Donnerstag im Frühhandel bei 59,65 Euro.
Die Erste Group verweist in der Einschätzung auf ein insgesamt starkes Auftragsbuch bei Andritz. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Auftragsstand knapp unter dem bisherigen Rekordhoch. Zudem gebe es bei dem Unternehmen eine solide Gewinnmargenentwicklung, die eine höhere Aktienbewertung rechtfertigen würde. Im Vergleich zu allen wichtigen Vergleichsunternehmen gebe es Bewertungsabschläge. Insgesamt überwiegen die Möglichkeiten bzw. das Kurspotenzial die Risiken, hieß es weiter.
Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Analyst einen Gewinn je Andritz-Aktie von 4,62 Euro. Für die beiden Folgejahre wird ein Wert von 5,22 bzw. 5,92 Euro prognostiziert. Die Dividendenschätzung für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 2,60 Euro je Anteilsschein, für 2026 bzw. 2027 werden ebenfalls 2,60 bzw. 2,90 Euro erwartet.
