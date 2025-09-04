Andritz Aktie

59,90EUR 0,45EUR 0,76%
Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

04.09.2025 10:12:00

Andritz kaufen

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Anlagenbauers Andritz von 69,0 Euro auf 71,9 Euro leicht nach oben revidiert. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Daniel Lion gleichzeitig bestätigt. An der Wiener Börse notierten die Titel am Donnerstag im Frühhandel bei 59,65 Euro.

Die Erste Group verweist in der Einschätzung auf ein insgesamt starkes Auftragsbuch bei Andritz. Im ersten Halbjahr 2025 lag der Auftragsstand knapp unter dem bisherigen Rekordhoch. Zudem gebe es bei dem Unternehmen eine solide Gewinnmargenentwicklung, die eine höhere Aktienbewertung rechtfertigen würde. Im Vergleich zu allen wichtigen Vergleichsunternehmen gebe es Bewertungsabschläge. Insgesamt überwiegen die Möglichkeiten bzw. das Kurspotenzial die Risiken, hieß es weiter.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Analyst einen Gewinn je Andritz-Aktie von 4,62 Euro. Für die beiden Folgejahre wird ein Wert von 5,22 bzw. 5,92 Euro prognostiziert. Die Dividendenschätzung für das laufende Geschäftsjahr liegt bei 2,60 Euro je Anteilsschein, für 2026 bzw. 2027 werden ebenfalls 2,60 bzw. 2,90 Euro erwartet.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spa

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

AFA0019 2025-09-04/10:12

Zusammenfassung: Andritz AG kaufen
Unternehmen:
Andritz AG 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
71,90 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
59,90 € 		Abst. Kursziel*:
20,03%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
59,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,45%
Analyst Name::
Daniel Lion 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

05.08.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
30.04.25 Andritz buy Baader Bank
24.03.25 Andritz buy Baader Bank
13.02.25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
04.12.24 Andritz kaufen Baader Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
