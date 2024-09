Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 sackt zum Start ab

Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,05 Prozent leichter bei 4 423,29 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,032 Prozent auf 4 424,29 Punkte an der Kurstafel, nach 4 425,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 418,70 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 424,31 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,202 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 453,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, lag der STOXX 50 noch bei 4 513,19 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, bei 3 984,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Reckitt Benckiser (+ 2,11 Prozent auf 47,07 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,42 Prozent auf 484,90 EUR), Allianz (+ 1,01 Prozent auf 291,30 EUR), Roche (+ 0,90 Prozent auf 268,60 CHF) und UniCredit (+ 0,64 Prozent auf 37,64 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil Diageo (-0,85 Prozent auf 25,04 GBP), SAP SE (-0,73 Prozent auf 199,18 EUR), BASF (-0,73 Prozent auf 44,06 EUR), AstraZeneca (-0,57 Prozent auf 119,00 GBP) und Rio Tinto (-0,55 Prozent auf 47,63 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 735 056 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Novo Nordisk mit 545,379 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Aktien

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at