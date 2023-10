Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX zeigte sich am Freitagabend in Rot.

Der LUS-DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,82 Prozent leichter bei 14 823,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag heute bei 14 962,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 793,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 702,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der LUS-DAX auf 16 145,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 20.10.2022, bei 12 670,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 5,46 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 1,29 Prozent auf 25,22 EUR), Rheinmetall (+ 0,62 Prozent auf 259,90 EUR), Covestro (+ 0,57 Prozent auf 47,89 EUR), Beiersdorf (+ 0,50 Prozent auf 121,65 EUR) und QIAGEN (+ 0,14 Prozent auf 35,51 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-6,80 Prozent auf 66,02 EUR), Sartorius vz (-6,80 Prozent auf 240,00 EUR), Siemens Energy (-3,33 Prozent auf 10,87 EUR), Hannover Rück (-2,80 Prozent auf 204,90 EUR) und Porsche Automobil vz (-2,64 Prozent auf 44,60 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14 830 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 141,697 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,64 erwartet. Mit 8,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at