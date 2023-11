Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Der SDAX verlor heute an Boden.

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 2,27 Prozent tiefer bei 12 950,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 107,624 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,059 Prozent schwächer bei 13 243,70 Punkten in den Handel, nach 13 251,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13 257,16 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 950,72 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 273,84 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.08.2023, wurde der SDAX auf 12 928,94 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2022, lag der SDAX bei 12 360,68 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 7,17 Prozent zu Buche. Bei 13 880,68 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 11 973,73 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 2,53 Prozent auf 24,35 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1,08 Prozent auf 14,10 EUR), Fielmann (+ 1,04 Prozent auf 46,58 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 0,28 Prozent auf 3,61 EUR) und GRENKE (+ 0,00 Prozent auf 23,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil MorphoSys (-21,34 Prozent auf 16,87 EUR), Drägerwerk (-6,72 Prozent auf 51,40 EUR), New Work SE (ex XING) (-6,25 Prozent auf 67,50 EUR), Deutsche Beteiligungs (-6,22 Prozent auf 27,15 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,77 Prozent auf 31,84 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die MorphoSys-Aktie aufweisen. 5 144 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 9,510 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien weist 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 3,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at