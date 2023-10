Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verliert nachmittags

Der SDAX zeigt sich am Freitagnachmittag in Rot.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 15:39 Uhr via XETRA 1,02 Prozent tiefer bei 12 655,52 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 106,097 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,115 Prozent schwächer bei 12 771,61 Punkten, nach 12 786,34 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12 780,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12 639,45 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Gewinne von 0,275 Prozent. Vor einem Monat, am 13.09.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 048,43 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.07.2023, wurde der SDAX auf 13 629,83 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 13.10.2022, stand der SDAX noch bei 10 482,20 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2023 bereits um 4,72 Prozent zu. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 13 880,68 Punkten. Bei 11 980,54 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit MorphoSys (+ 4,07 Prozent auf 24,27 EUR), ZEAL Network SE (+ 2,67 Prozent auf 32,65 EUR), Aroundtown SA (+ 2,09 Prozent auf 2,10 EUR), ADTRAN (+ 1,31 Prozent auf 7,75 USD) und Südzucker (+ 1,24 Prozent auf 13,92 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Ceconomy St (-6,25 Prozent auf 1,89 EUR), AUTO1 (-4,47 Prozent auf 6,15 EUR), KRONES (-3,71 Prozent auf 93,50 EUR), New Work SE (ex XING) (-3,25 Prozent auf 86,40 EUR) und Bilfinger SE (-3,21 Prozent auf 33,18 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 430 323 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9,700 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2023 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,72 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,21 Prozent bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at