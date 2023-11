Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten

Der TecDAX bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Um 09:11 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent auf 2 993,09 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 446,207 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 2 996,08 Zählern und damit 0,043 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 994,80 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 2 990,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 996,37 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 947,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2023, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3 148,40 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.11.2022, wurde der TecDAX mit 3 119,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2023 ging es für den Index bereits um 2,98 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Bei 2 788,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0,77 Prozent auf 35,33 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 0,74 Prozent auf 35,50 EUR), ADTRAN (+ 0,74 Prozent auf 5,47 USD), Bechtle (+ 0,51 Prozent auf 45,00 EUR) und Nordex (+ 0,50 Prozent auf 11,12 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-4,11 Prozent auf 26,62 EUR), SMA Solar (-1,40 Prozent auf 52,90 EUR), Nagarro SE (-1,38 Prozent auf 75,00 EUR), CANCOM SE (-1,29 Prozent auf 27,50 EUR) und AIXTRON SE (-0,46 Prozent auf 27,88 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 756 945 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 157,746 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Im TecDAX präsentiert die SMA Solar-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Telefonica Deutschland-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at