Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der TecDAX gab im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,79 Prozent auf 2 843,38 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 424,720 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,474 Prozent auf 2 881,44 Punkte an der Kurstafel, nach 2 895,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 882,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 841,40 Punkten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 3,46 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 066,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 210,81 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 755,23 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,17 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 350,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 841,40 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nordex (+ 1,86 Prozent auf 9,77 EUR), Kontron (+ 0,64 Prozent auf 18,84 EUR), MorphoSys (+ 0,55 Prozent auf 25,55 EUR), CANCOM SE (+ 0,33 Prozent auf 24,48 EUR) und QIAGEN (+ 0,14 Prozent auf 35,51 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SMA Solar (-8,92 Prozent auf 59,75 EUR), Sartorius vz (-6,80 Prozent auf 240,00 EUR), Siltronic (-2,91 Prozent auf 78,45 EUR), Energiekontor (-2,65 Prozent auf 69,70 EUR) und SAP SE (-2,64 Prozent auf 123,92 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 093 775 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 141,697 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Im TecDAX verzeichnet die United Internet-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Telefonica Deutschland-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

