Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert am Nachmittag

So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag.

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,22 Prozent tiefer bei 7 467,49 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,296 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 7 483,58 Punkte an der Kurstafel, nach 7 483,58 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 450,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7 483,58 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,490 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.10.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 389,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 333,63 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 24.11.2022, den Wert von 7 466,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 verlor der Index bereits um 1,15 Prozent. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 047,06 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 206,82 Zählern.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Smurfit Kappa (+ 1,79 Prozent auf 31,55 EUR), Tesco (+ 1,32 Prozent auf 2,84 GBP), Vodafone Group (+ 1,19 Prozent auf 0,72 GBP), Kingfisher (+ 0,89 Prozent auf 2,17 GBP) und Intertek (+ 0,81 Prozent auf 39,92 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Entain (-2,38 Prozent auf 8,44 GBP), Sage (-2,34 Prozent auf 11,04 GBP), Flutter Entertainment (-2,27 Prozent auf 125,10 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1,74 Prozent auf 7,11 GBP) und Burberry (-1,59 Prozent auf 15,12 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Vodafone Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 15 816 263 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 192,849 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Phoenix Group-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

