04.11.2025 22:34:03
Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones beendet die Dienstagssitzung im Minus
Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,53 Prozent schwächer bei 47 085,24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,964 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,762 Prozent stärker bei 47 697,33 Punkten, nach 47 336,68 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Dow Jones betrug 47 274,90 Punkte, das Tagestief hingegen 46 877,06 Zähler.
Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 46 758,28 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2025, den Stand von 44 173,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2024, wurde der Dow Jones mit 41 794,60 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11,07 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 3,59 Prozent auf 277,28 USD), Merck (+ 1,66 Prozent auf 83,86 USD), Home Depot (+ 1,47 Prozent auf 331,35 EUR), Coca-Cola (+ 1,02 Prozent auf 68,66 USD) und Visa (+ 1,01 Prozent auf 340,30 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,03 Prozent auf 547,58 USD), NVIDIA (-3,96 Prozent auf 198,69 USD), Boeing (-3,18 Prozent auf 198,05 USD), Cisco (-2,86 Prozent auf 72,32 USD) und Salesforce (-2,64 Prozent auf 254,44 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 50 110 169 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,268 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,41 erwartet. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
