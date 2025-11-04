Schwacher Handel: Dow Jones fällt am Dienstagmittag zurück

Der Dow Jones zeigt sich am Mittag im Minus.

Um 17:59 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,28 Prozent auf 47 205,53 Punkte nach. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,964 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,762 Prozent auf 47 697,33 Punkte an der Kurstafel, nach 47 336,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 46 877,06 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47 274,90 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46 758,28 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 44 173,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 41 794,60 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,35 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 48 040,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Travelers (+ 2,38 Prozent auf 274,04 USD), Merck (+ 2,17 Prozent auf 84,28 USD), Goldman Sachs (+ 1,55 Prozent auf 797,70 USD), Home Depot (+ 1,47 Prozent auf 331,35 EUR) und McDonalds (+ 0,85 Prozent auf 298,90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Caterpillar (-3,31 Prozent auf 551,69 USD), Salesforce (-2,62 Prozent auf 254,48 USD), NVIDIA (-2,35 Prozent auf 202,01 USD), Boeing (-2,25 Prozent auf 199,94 USD) und Cisco (-1,90 Prozent auf 73,04 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15 598 177 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,268 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at