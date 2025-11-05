Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel schlussendlich 0,48 Prozent auf 47 311,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,091 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,133 Prozent fester bei 47 148,04 Punkten, nach 47 085,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47 460,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 041,31 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,810 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 46 758,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 111,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 221,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,60 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 040,64 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 7,81 Prozent auf 319,86 USD), Caterpillar (+ 3,94 Prozent auf 569,15 USD), 3M (+ 2,32 Prozent auf 164,32 USD), McDonalds (+ 2,16 Prozent auf 305,67 USD) und IBM (+ 1,97 Prozent auf 306,77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Sherwin-Williams (-2,10 Prozent auf 335,77 USD), Home Depot (-1,89 Prozent auf 325,10 EUR), NVIDIA (-1,75 Prozent auf 195,21 USD), Microsoft (-1,39 Prozent auf 507,16 USD) und Procter Gamble (-0,94 Prozent auf 145,79 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 45 703 739 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,374 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at