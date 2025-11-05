IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Dow Jones-Kursentwicklung 05.11.2025 22:34:11

Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel schlussendlich 0,48 Prozent auf 47 311,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,091 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,133 Prozent fester bei 47 148,04 Punkten, nach 47 085,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47 460,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 041,31 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,810 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 46 758,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 111,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 221,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,60 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 040,64 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 7,81 Prozent auf 319,86 USD), Caterpillar (+ 3,94 Prozent auf 569,15 USD), 3M (+ 2,32 Prozent auf 164,32 USD), McDonalds (+ 2,16 Prozent auf 305,67 USD) und IBM (+ 1,97 Prozent auf 306,77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Sherwin-Williams (-2,10 Prozent auf 335,77 USD), Home Depot (-1,89 Prozent auf 325,10 EUR), NVIDIA (-1,75 Prozent auf 195,21 USD), Microsoft (-1,39 Prozent auf 507,16 USD) und Procter Gamble (-0,94 Prozent auf 145,79 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 45 703 739 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,374 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten

Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Analysen

07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.01.25 IBM Sell UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 142,32 -0,55% 3M Co.
Amgen Inc. 276,40 -1,48% Amgen Inc.
Caterpillar Inc. 497,50 3,86% Caterpillar Inc.
Home Depot Inc., The 325,05 -0,03% Home Depot Inc., The
IBM Corp. (International Business Machines) 266,45 0,00% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 265,10 -0,75% McDonald's Corp.
Microsoft Corp. 439,45 -0,54% Microsoft Corp.
NVIDIA Corp. 172,06 1,13% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 126,98 0,05% Procter & Gamble Co.
Sherwin-Williams Co. 292,95 0,38% Sherwin-Williams Co.
Verizon Inc. 34,48 -0,19% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 47 311,00 0,48%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen