IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Dow Jones-Kursentwicklung
|
05.11.2025 22:34:11
Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen
Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel schlussendlich 0,48 Prozent auf 47 311,00 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,091 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,133 Prozent fester bei 47 148,04 Punkten, nach 47 085,24 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 47 460,36 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 47 041,31 Punkten erreichte.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,810 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 46 758,28 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 111,74 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 221,88 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 11,60 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48 040,64 Punkte. Bei 36 611,78 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 7,81 Prozent auf 319,86 USD), Caterpillar (+ 3,94 Prozent auf 569,15 USD), 3M (+ 2,32 Prozent auf 164,32 USD), McDonalds (+ 2,16 Prozent auf 305,67 USD) und IBM (+ 1,97 Prozent auf 306,77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Sherwin-Williams (-2,10 Prozent auf 335,77 USD), Home Depot (-1,89 Prozent auf 325,10 EUR), NVIDIA (-1,75 Prozent auf 195,21 USD), Microsoft (-1,39 Prozent auf 507,16 USD) und Procter Gamble (-0,94 Prozent auf 145,79 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 45 703 739 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,374 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Dow Jones-Werte
Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,96 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
31.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
28.10.25
|Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
28.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.10.25
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)mehr Analysen
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.25
|IBM Sell
|UBS AG
|30.01.25
|IBM Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.24
|IBM Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|142,32
|-0,55%
|Amgen Inc.
|276,40
|-1,48%
|Caterpillar Inc.
|497,50
|3,86%
|Home Depot Inc., The
|325,05
|-0,03%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|266,45
|0,00%
|McDonald's Corp.
|265,10
|-0,75%
|Microsoft Corp.
|439,45
|-0,54%
|NVIDIA Corp.
|172,06
|1,13%
|Procter & Gamble Co.
|126,98
|0,05%
|Sherwin-Williams Co.
|292,95
|0,38%
|Verizon Inc.
|34,48
|-0,19%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|47 311,00
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.