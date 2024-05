Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones mittags in Rot

Derzeit halten sich die Anleger in New York zurück.

Am Montag notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,02 Prozent schwächer bei 39 503,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,400 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,117 Prozent auf 39 466,52 Punkte an der Kurstafel, nach 39 512,84 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 647,39 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 39 491,01 Einheiten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, den Wert von 37 983,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 272,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 33 300,62 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,74 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39 889,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 3,70 Prozent auf 30,96 USD), Apple (+ 1,61 Prozent auf 186,00 USD), 3M (+ 1,56 Prozent auf 100,47 USD), Honeywell (+ 1,38 Prozent auf 205,73 USD) und Cisco (+ 1,28 Prozent auf 48,68 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Merck (-1,38 Prozent auf 128,26 USD), UnitedHealth (-1,03 Prozent auf 507,53 USD), Amazon (-1,03 Prozent auf 185,55 USD), American Express (-0,96 Prozent auf 239,98 USD) und Chevron (-0,72 Prozent auf 164,62 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6 772 216 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,862 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Mit 6,65 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at