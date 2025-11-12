Freundlicher Handel: Dow Jones beginnt Sitzung mit Gewinnen

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Am Mittwoch tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,96 Prozent fester bei 48 388,90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19,655 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 1,13 Prozent auf 47 384,51 Punkte an der Kurstafel, nach 47 927,96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 48 401,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 015,79 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 2,75 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 45 479,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 458,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 43 910,98 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 14,15 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48 401,64 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,75 Prozent auf 322,34 USD), UnitedHealth (+ 2,57 Prozent auf 335,85 USD), Goldman Sachs (+ 2,55 Prozent auf 830,96 USD), Nike (+ 2,38 Prozent auf 64,65 USD) und Merck (+ 1,73 Prozent auf 92,52 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1,69 Prozent auf 153,60 USD), Apple (-1,03 Prozent auf 272,41 USD), Boeing (-0,65 Prozent auf 193,94 USD), Amazon (-0,35 Prozent auf 248,24 USD) und Microsoft (-0,23 Prozent auf 507,49 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 082 216 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,176 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,68 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,72 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

