Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Minus

Der Dow Jones bewegt sich am Montagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:02 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 44 322,88 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,030 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 44 533,75 Zählern und damit 0,246 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (44 424,25 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 44 368,10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 44 026,27 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 27.12.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 42 992,21 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, den Stand von 42 114,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 109,43 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,55 Prozent. Bei 44 565,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief beträgt hingegen 41 844,89 Zähler.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit UnitedHealth (+ 2,95 Prozent auf 548,24 USD), Merck (+ 2,87 Prozent auf 98,29 USD), Verizon (+ 2,60 Prozent auf 40,57 USD), Johnson Johnson (+ 2,49 Prozent auf 150,47 USD) und Apple (+ 2,08 Prozent auf 227,41 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil NVIDIA (-10,64 Prozent auf 127,45 USD), Cisco (-3,50 Prozent auf 60,05 USD), Microsoft (-3,38 Prozent auf 429,06 USD), Caterpillar (-3,01 Prozent auf 395,36 USD) und Amazon (-2,30 Prozent auf 229,44 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 50 022 359 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3,335 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

