Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter

Am Freitag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,24 Prozent auf 19 791,49 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,119 Prozent auf 19 816,29 Punkte an der Kurstafel, nach 19 839,83 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 19 632,73 Punkte, das Tageshoch hingegen 19 845,70 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,95 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 20.08.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 19 719,82 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 20.06.2024, einen Stand von 19 752,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.09.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 14 969,92 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 19,63 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 20 690,97 Punkte. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Constellation Energy (+ 22,29 Prozent auf 254,98 USD), CrowdStrike (+ 8,10 Prozent auf 299,85 USD), Super Micro Computer (+ 4,59 Prozent auf 457,27 USD), Intel (+ 3,31 Prozent auf 21,84 USD) und Exelon (+ 2,49 Prozent auf 40,27 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Old Dominion Freight Line (-5,16 Prozent auf 193,97 USD), ON Semiconductor (-5,15 Prozent auf 69,57 USD), ASML (-3,97 Prozent auf 795,28 USD), Moderna (-3,43 Prozent auf 65,69 USD) und Lucid (-3,32 Prozent auf 3,49 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 145 902 182 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,003 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die JDcom-Aktie hat mit 8,85 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Diamondback Energy-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

