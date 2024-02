Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone

Am Freitag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,82 Prozent schwächer bei 15 775,65 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,027 Prozent stärker bei 15 910,43 Punkten, nach 15 906,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 15 752,02 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 15 917,41 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 1,28 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 16.01.2024, bei 14 944,35 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 16.11.2023, mit 14 113,67 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 16.02.2023, wurde der NASDAQ Composite mit 11 855,83 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,84 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 16 080,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Escalon Medical (+ 34,10 Prozent auf 0,27 USD), Sangamo Therapeutics (+ 31,43 Prozent auf 1,38 USD), Applied Materials (+ 6,35 Prozent auf 199,57 USD), BE Semiconductor Industries (+ 5,74 Prozent auf 175,25 USD) und Ceragon Networks (+ 4,10 Prozent auf 2,79 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Trend Micro (-17,20 Prozent auf 7 221,00 JPY), Adobe (-7,41 Prozent auf 546,66 USD), Agilysys (-7,35 Prozent auf 78,98 USD), Corcept Therapeutics (-7,15 Prozent auf 22,71 USD) und Harvard Bioscience (-7,00 Prozent auf 4,52 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 14 546 131 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 2,827 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Roivant Sciences-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,19 zu Buche schlagen. Die CRESUD-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 68,40 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at