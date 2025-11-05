Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

Adobe-Investition 05.11.2025 16:05:15

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Adobe-Einstiegs gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Adobe-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Adobe-Papier an diesem Tag bei 486,42 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Adobe-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,056 Adobe-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Adobe-Aktie auf 335,35 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 689,42 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,06 Prozent vermindert.

Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 141,17 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

