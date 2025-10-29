Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Rentabler Adobe-Einstieg? 29.10.2025 16:04:56

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Adobe-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Adobe-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Adobe-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,135 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Adobe-Papiers auf 359,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 408,43 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 308,43 Prozent.

Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 150,97 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Adobe Inc.mehr Nachrichten