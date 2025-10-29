NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen

Adobe Aktie
Adobe-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Adobe-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,135 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Adobe-Papiers auf 359,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 408,43 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 308,43 Prozent.
Adobe wurde jüngst mit einem Börsenwert von 150,97 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
