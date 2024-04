Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Der NASDAQ Composite verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,35 Prozent schwächer bei 15 546,82 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,349 Prozent auf 15 547,10 Punkte an der Kurstafel, nach 15 601,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 15 509,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 15 576,70 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 4,48 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 16 166,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.01.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 15 310,97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 19.04.2023, wies der NASDAQ Composite 12 157,23 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 5,29 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 16 538,86 Punkte. 14 477,57 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell LSI Industries (+ 5,50 Prozent auf 14,76 USD), AmeriServ Financial (+ 4,67 Prozent auf 2,69 USD), Mind CTI (+ 4,04 Prozent auf 1,93 USD), Fifth Third Bancorp (+ 3,92 Prozent auf 35,56 USD) und MicroStrategy (+ 2,84 Prozent auf 1 242,47 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Netflix (-7,89 Prozent auf 562,40 USD), SMC (-5,69 Prozent auf 76 700,00 JPY), SIGA Technologies (-2,07 Prozent auf 8,06 USD), Amtech Systems (-1,84 Prozent auf 4,79 USD) und Bassett Furniture Industries (-1,81 Prozent auf 13,05 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 4 494 213 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 2,875 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

2025 weist die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 21,33 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Comtech Telecommunications-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at