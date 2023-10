Angespannte Stimmung in Wien: ATX zum Handelsende im Minus

Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse letztendlich 0,92 Prozent leichter bei 3 091,32 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 105,849 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 3 119,66 Punkte an der Kurstafel, nach 3 119,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 084,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 119,66 Punkten.

So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, wies der ATX einen Wert von 3 143,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, lag der ATX bei 3 114,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.10.2022, notierte der ATX bei 2 755,78 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 ging es für den Index bereits um 2,16 Prozent nach unten. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 560,30 Punkten. Bei 3 016,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,35 Prozent auf 52,60 EUR), Raiffeisen (+ 0,83 Prozent auf 13,44 EUR), OMV (+ 0,48 Prozent auf 43,52 EUR), Telekom Austria (+ 0,45 Prozent auf 6,63 EUR) und Verbund (+ 0,07 Prozent auf 76,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen AT S (AT&S) (-3,70 Prozent auf 25,50 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,55 Prozent auf 119,40 EUR), Lenzing (-3,09 Prozent auf 36,10 EUR), DO (-2,71 Prozent auf 100,60 EUR) und Vienna Insurance (-2,55 Prozent auf 24,85 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 567 559 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,560 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,02 zu Buche schlagen. OMV-Anleger werden 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,86 Prozent gelockt.

