Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich schwächer

Beim SLI stehen die Signale am Dienstagmittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,04 Prozent leichter bei 1 915,11 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,154 Prozent tiefer bei 1 913,00 Punkten in den Handel, nach 1 915,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 1 906,35 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1 917,59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 864,80 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 14.02.2024, den Wert von 1 820,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, bei 1 798,51 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 8,60 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Alcon (+ 8,74 Prozent auf 80,84 CHF), Sonova (+ 4,52 Prozent auf 279,80 CHF), ams (+ 2,63 Prozent auf 1,29 CHF), Logitech (+ 0,97 Prozent auf 78,92 CHF) und Richemont (+ 0,89 Prozent auf 135,90 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Roche (-2,28 Prozent auf 222,60 CHF), Swiss Re (-1,81 Prozent auf 102,95 CHF), Givaudan (-1,32 Prozent auf 4 050,00 CHF), Zurich Insurance (-1,08 Prozent auf 450,20 CHF) und Swiss Life (-1,05 Prozent auf 642,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 378 797 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 248,209 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 9,30 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at