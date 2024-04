Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende schwächer

Der SLI notierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,26 Prozent leichter bei 1 899,69 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,106 Prozent auf 1 925,95 Punkte an der Kurstafel, nach 1 923,91 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 1 928,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 896,68 Punkten lag.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 1 875,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, stand der SLI bei 1 776,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 1 755,95 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 1 936,63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 742,94 Punkte.

SLI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 0,35 Prozent auf 52,26 CHF), VAT (+ 0,34 Prozent auf 468,90 CHF), Givaudan (+ 0,17 Prozent auf 4 023,00 CHF), UBS (-0,04 Prozent auf 27,73 CHF) und Schindler (-0,13 Prozent auf 226,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swisscom (-5,33 Prozent auf 522,00 CHF), SGS SA (-4,48 Prozent auf 83,58 CHF), ams (-3,87 Prozent auf 1,01 CHF), Partners Group (-2,76 Prozent auf 1 252,50 CHF) und Straumann (-2,71 Prozent auf 140,10 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 449 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 257,495 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,68 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at