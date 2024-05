Angespannte Stimmung in Zürich: SMI mittags mit Abgaben

Am zweiten Tag der Woche agieren die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Um 12:10 Uhr gibt der SMI im SIX-Handel um 0,15 Prozent auf 11 942,63 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,261 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,186 Prozent fester bei 11 982,76 Punkten, nach 11 960,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 11 986,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 11 941,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 344,32 Punkten. Der SMI stand vor drei Monaten, am 28.02.2024, bei 11 414,38 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, den Stand von 11 434,24 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 6,91 Prozent aufwärts. Bei 12 050,29 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 11 064,90 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 0,70 Prozent auf 144,80 CHF), Roche (+ 0,22 Prozent auf 230,40 CHF), Partners Group (+ 0,16 Prozent auf 1 231,00 CHF), UBS (+ 0,11 Prozent auf 28,46 CHF) und Sonova (+ 0,03 Prozent auf 291,30 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Lonza (-1,05 Prozent auf 507,40 CHF), Sika (-0,98 Prozent auf 282,00 CHF), Zurich Insurance (-0,85 Prozent auf 468,40 CHF), Novartis (-0,51 Prozent auf 91,56 CHF) und Swisscom (-0,33 Prozent auf 489,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 446 446 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 238,023 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Swiss Re-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,01 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at