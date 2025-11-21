Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index-Performance im Fokus
|
21.11.2025 09:29:23
SLI aktuell: SLI verbucht zum Start Abschläge
Am Freitag sinkt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,38 Prozent auf 2 016,23 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,755 Prozent leichter bei 2 008,69 Punkten in den Handel, nach 2 023,97 Punkten am Vortag.
Bei 2 008,46 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 018,77 Punkten den höchsten Stand markierte.
SLI seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 1,77 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 21.10.2025, einen Wert von 2 040,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der SLI noch bei 2 014,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 910,44 Punkten.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 4,93 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 1,12 Prozent auf 315,30 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 79,96 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 101,20 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 3 263,00 CHF) und Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 578,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-3,20 Prozent auf 326,40 CHF), UBS (-2,54 Prozent auf 29,59 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 54,54 CHF), Holcim (-1,51 Prozent auf 70,54 CHF) und Adecco SA (-1,43 Prozent auf 23,50 CHF) unter Druck.
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 861 288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,212 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Holcim AGmehr Nachrichten
|
09:29
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.25