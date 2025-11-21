SLI aktuell: SLI verbucht zum Start Abschläge

Am Freitag sinkt der SLI um 09:11 Uhr via SIX um 0,38 Prozent auf 2 016,23 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,755 Prozent leichter bei 2 008,69 Punkten in den Handel, nach 2 023,97 Punkten am Vortag.

Bei 2 008,46 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 018,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SLI bereits um 1,77 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 21.10.2025, einen Wert von 2 040,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der SLI noch bei 2 014,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, lag der SLI-Kurs bei 1 910,44 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 4,93 Prozent aufwärts. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 1,12 Prozent auf 315,30 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 79,96 CHF), Novartis (+ 0,78 Prozent auf 101,20 CHF), Givaudan (+ 0,49 Prozent auf 3 263,00 CHF) und Swisscom (+ 0,26 Prozent auf 578,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-3,20 Prozent auf 326,40 CHF), UBS (-2,54 Prozent auf 29,59 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,98 Prozent auf 54,54 CHF), Holcim (-1,51 Prozent auf 70,54 CHF) und Adecco SA (-1,43 Prozent auf 23,50 CHF) unter Druck.

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 861 288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 266,212 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at