Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Kursverlauf 20.11.2025 09:30:00

Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am vierten Tag der Woche fort.

Am Donnerstag geht es im SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,92 Prozent auf 2 038,85 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,905 Prozent auf 2 038,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 020,31 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 042,07 Punkte, das Tagestief hingegen 2 037,67 Zähler.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,665 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 039,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der SLI noch bei 2 023,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der SLI auf 1 903,08 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6,10 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 6,86 Prozent auf 345,70 CHF), Logitech (+ 3,32 Prozent auf 89,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,20 Prozent auf 55,66 CHF), Richemont (+ 2,13 Prozent auf 165,05 CHF) und Julius Bär (+ 2,12 Prozent auf 58,68 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lindt (-1,16 Prozent auf 11 900,00 CHF), Swisscom (-0,87 Prozent auf 572,50 CHF), Givaudan (-0,31 Prozent auf 3 251,00 CHF), Nestlé (-0,25 Prozent auf 79,22 CHF) und Adecco SA (+ 0,00 Prozent auf 24,28 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 316 371 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 262,981 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)mehr Analysen

12.11.25 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
05.11.25 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.25 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 Nestlé Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 60,32 2,76% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 25,90 -0,77% Adecco SA
Givaudan AG 3 542,00 -0,34% Givaudan AG
Julius Bär 62,32 1,83% Julius Bär
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 12 840,00 -0,93% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 93,32 -3,05% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,38 -0,88% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 178,80 2,38% Richemont
Roche AG (Genussschein) 311,50 0,42% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 148,45 -0,87% Swiss Re AG
Swisscom AG 621,50 -0,40% Swisscom AG
Temenos AG 76,90 0,26% Temenos AG
UBS 33,46 1,39% UBS
VAT 356,90 0,71% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 603,60 0,50% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 027,36 0,35%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:51 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
16:19 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fester -- DAX klar im Plus -- Wall Street deutlich höher -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen