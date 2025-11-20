Nestlé Aktie
|Kursverlauf
|
20.11.2025 09:30:00
Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start fester
Am Donnerstag geht es im SLI um 09:13 Uhr via SIX um 0,92 Prozent auf 2 038,85 Punkte aufwärts. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,905 Prozent auf 2 038,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 020,31 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 042,07 Punkte, das Tagestief hingegen 2 037,67 Zähler.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,665 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 039,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, stand der SLI noch bei 2 023,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2024, wurde der SLI auf 1 903,08 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 6,10 Prozent nach oben. Der SLI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 146,62 Punkten. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SLI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 6,86 Prozent auf 345,70 CHF), Logitech (+ 3,32 Prozent auf 89,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,20 Prozent auf 55,66 CHF), Richemont (+ 2,13 Prozent auf 165,05 CHF) und Julius Bär (+ 2,12 Prozent auf 58,68 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Lindt (-1,16 Prozent auf 11 900,00 CHF), Swisscom (-0,87 Prozent auf 572,50 CHF), Givaudan (-0,31 Prozent auf 3 251,00 CHF), Nestlé (-0,25 Prozent auf 79,22 CHF) und Adecco SA (+ 0,00 Prozent auf 24,28 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 316 371 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 262,981 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
