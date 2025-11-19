Swisscom Aktie

Index im Fokus 19.11.2025 17:59:08

SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus

SMI aktuell: SMI beendet die Sitzung im Plus

Der SMI machte letztendlich Gewinne.

Zum Handelsende notierte der SMI im SIX-Handel 0,39 Prozent stärker bei 12 530,62 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,460 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,334 Prozent stärker bei 12 523,69 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 481,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 12 596,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 494,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0,810 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der SMI bei 12 644,49 Punkten. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bei 12 212,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, betrug der SMI-Kurs 11 541,43 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 7,80 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Holcim (+ 2,30 Prozent auf 71,20 CHF), Geberit (+ 1,40 Prozent auf 610,00 CHF), Roche (+ 1,14 Prozent auf 310,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,10 Prozent auf 151,95 CHF) und UBS (+ 1,06 Prozent auf 30,60 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-3,61 Prozent auf 86,62 CHF), Swiss Re (-1,57 Prozent auf 138,00 CHF), Givaudan (-1,18 Prozent auf 3 261,00 CHF), Swisscom (-0,60 Prozent auf 577,50 CHF) und Partners Group (-0,57 Prozent auf 910,80 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 717 197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,005 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Mit 5,07 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX fest -- DAX klar im Plus -- Börsen in Fernost schließen uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag steigen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
