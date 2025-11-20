Novartis Aktie
Zuversicht in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsstart fester
Um 09:12 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,77 Prozent fester bei 12 627,69 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,445 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,715 Prozent auf 12 620,19 Punkte an der Kurstafel, nach 12 530,62 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 12 614,73 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 12 640,19 Punkten lag.
SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,041 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2025, notierte der SMI bei 12 635,02 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 20.08.2025, den Wert von 12 276,26 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 20.11.2024, bei 11 539,64 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,63 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Logitech (+ 3,32 Prozent auf 89,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,20 Prozent auf 55,66 CHF), Richemont (+ 2,13 Prozent auf 165,05 CHF), Partners Group (+ 1,98 Prozent auf 928,80 CHF) und UBS (+ 1,57 Prozent auf 31,08 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Swisscom (-0,87 Prozent auf 572,50 CHF), Givaudan (-0,31 Prozent auf 3 251,00 CHF), Nestlé (-0,25 Prozent auf 79,22 CHF), Novartis (+ 0,33 Prozent auf 102,56 CHF) und Lonza (+ 0,38 Prozent auf 531,60 CHF).
Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 316 371 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 262,981 Mrd. Euro.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Mit 5,15 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.
