Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittwochnachmittag

Um 15:42 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,71 Prozent leichter bei 11 424,74 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,243 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,459 Prozent auf 11 558,89 Punkte an der Kurstafel, nach 11 506,04 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 11 404,39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 11 559,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,669 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, mit 11 647,14 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 11 255,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 11 230,07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Roche (+ 0,41 Prozent auf 222,70 CHF), Swiss Re (+ 0,38 Prozent auf 106,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,25) Prozent auf 472,00 CHF), Givaudan (+ 0,10 Prozent auf 3 981,00 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,02 Prozent auf 41,94 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil UBS (-2,80 Prozent auf 27,05 CHF), Geberit (-2,62 Prozent auf 504,80 CHF), Lonza (-2,35 Prozent auf 532,20 CHF), Sika (-2,29 Prozent auf 260,30 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,65 Prozent auf 250,60 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 063 267 Aktien gehandelt. Mit 248,881 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Im Index weist die Swiss Re-Aktie mit 6,04 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at