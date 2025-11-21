Aufschläge in Zürich: SMI am Freitagmittag stärker

Am Freitag steht der SMI um 12:10 Uhr via SIX 0,25 Prozent im Plus bei 12 574,58 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,451 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,511 Prozent auf 12 479,02 Punkte an der Kurstafel, nach 12 543,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 12 591,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 476,17 Punkten verzeichnete.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,462 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 21.10.2025, den Stand von 12 622,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.08.2025, stand der SMI bei 12 241,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 591,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8,18 Prozent aufwärts. Bei 13 199,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 10 699,66 Zähler.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 1,82 Prozent auf 3 306,00 CHF), Swiss Re (+ 1,05 Prozent auf 139,05 CHF), Nestlé (+ 1,05 Prozent auf 80,06 CHF), Geberit (+ 0,98 Prozent auf 618,80 CHF) und Novartis (+ 0,92 Prozent auf 101,34 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Holcim (-2,21 Prozent auf 70,04 CHF), UBS (-1,94 Prozent auf 29,77 CHF), Logitech (-1,68 Prozent auf 86,66 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,65 Prozent auf 54,72 CHF) und Partners Group (-0,24 Prozent auf 915,40 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 816 387 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,212 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

