Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt mittags

In Europa ist am Mittwoch ein stabiler Handel zu beobachten.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,14 Prozent tiefer bei 4 506,81 Punkten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,033 Prozent schwächer bei 4 511,71 Punkten, nach 4 513,19 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 515,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 497,76 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,475 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 4 521,92 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2024, einen Stand von 4 377,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 001,64 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 0,99 Prozent auf 4,58 GBP), HSBC (+ 0,74 Prozent auf 6,92 GBP), Roche (+ 0,56 Prozent auf 249,30 CHF), Zurich Insurance (+ 0,48 Prozent auf 481,90 CHF) und Novartis (+ 0,47 Prozent auf 93,59 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen LOréal (-1,47 Prozent auf 433,25 EUR), AstraZeneca (-1,24 Prozent auf 122,62 GBP), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,87 Prozent auf 704,00 EUR), Schneider Electric (-0,76 Prozent auf 225,80 EUR) und Sanofi (-0,67 Prozent auf 87,87 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Enel-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 8 813 783 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 580,051 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BAT-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at