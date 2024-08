Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX notiert zum Start im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am fünften Tag der Woche.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 17 673,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 648,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 17 737,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.07.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 245,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.05.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 735,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 09.08.2023, einen Wert von 15 892,50 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,55 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,17 Prozent auf 29,21 EUR), Rheinmetall (+ 1,76 Prozent auf 520,60 EUR), Sartorius vz (+ 1,55 Prozent auf 248,50 EUR), Infineon (+ 0,99 Prozent auf 30,62 EUR) und Siemens Energy (+ 0,82 Prozent auf 24,59 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Siemens (-0,72 Prozent auf 158,06 EUR), Henkel vz (-0,51 Prozent auf 77,46 EUR), Continental (-0,34 Prozent auf 58,48 EUR), Beiersdorf (-0,32 Prozent auf 125,70 EUR) und Allianz (-0,28 Prozent auf 253,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 191 138 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 219,279 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 8,94 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at