Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht mittags Verluste

Am Mittwoch ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:24 Uhr verliert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent auf 19 424,00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 19 491,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 19 401,00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 18 704,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 583,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 266,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 16,01 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 19 641,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,47 Prozent auf 35,18 EUR), SAP SE (+ 0,76 Prozent auf 211,40 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,37 Prozent auf 32,56 EUR), Henkel vz (+ 0,24 Prozent auf 84,08 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,23 Prozent auf 304,60 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Sartorius vz (-3,82 Prozent auf 229,10 EUR), adidas (-2,59 Prozent auf 233,50 EUR), Hannover Rück (-2,24 Prozent auf 257,60 EUR), Symrise (-1,52 Prozent auf 119,65 EUR) und Siemens Healthineers (-1,50 Prozent auf 51,20 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 2 004 811 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,773 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at