Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX verbucht Abschläge

Der SDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain.

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,79 Prozent schwächer bei 14 182,04 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 118,286 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,087 Prozent auf 14 307,03 Punkte an der Kurstafel, nach 14 294,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 169,76 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 416,09 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, den Stand von 13 857,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der SDAX-Kurs bei 13 821,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 155,25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2,61 Prozent. Bei 14 441,67 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell IONOS (+ 12,21 Prozent auf 23,90 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (+ 3,13 Prozent auf 3,46 EUR), Klöckner (+ 3,11 Prozent auf 6,96 EUR), Energiekontor (+ 2,96 Prozent auf 66,00 EUR) und NORMA Group SE (+ 2,61 Prozent auf 17,68 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen STRATEC SE (-6,84 Prozent auf 37,45 EUR), Grand City Properties (-5,66 Prozent auf 10,00 EUR), pbb (-4,89 Prozent auf 4,70 EUR), Varta (-4,56 Prozent auf 14,13 EUR) und ATOSS Software (-4,01 Prozent auf 263,00 EUR).

Die teuersten SDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der pbb-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 620 107 Aktien gehandelt. Mit 16,670 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Im SDAX präsentiert die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at