HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 37 auf 36,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Andreas Pläsier am Montag im Nachgang. Die Holding habe aber trotz konjunkturellen Gegenwinds den Ausblick auf 2025 bestätigt./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



