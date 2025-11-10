Deutsche Beteiligungs Aktie
|24,60EUR
|0,35EUR
|1,44%
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
Deutsche Beteiligungs Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG von 37 auf 36,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Andreas Pläsier am Montag im Nachgang. Die Holding habe aber trotz konjunkturellen Gegenwinds den Ausblick auf 2025 bestätigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
36,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,50 €
|
Abst. Kursziel*:
50,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,59%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Analysen zu Deutsche Beteiligungs AGmehr Analysen
|10:49
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|06.11.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Beteiligungs AG
|24,60
|1,44%
